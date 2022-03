Der Rassismus in Staffel 2 von Love Is Blind ist schmerzhaft realistisch

Als ich die deutlich diverseren Teilnehmer:innen der zweiten Staffel von Love Is Blind sah, freute ich mich darauf, mehr Frauen of color in diesen märchenhaften Lovestorys zu erleben. (Naja, so märchenhaft eine Verlobung mit einer Person hinter einer Wand halt sein kann.) Aber obwohl es drei Frauen of color durch die erste Dating- und Verlobungsphase der Show schaffen, werden sie in der Serie schlimmer behandelt als noch in Staffel 1. In zwei Fällen sind die Verantwortlichen dafür dann auch noch Männer of color – eine riesige Enttäuschung, die mich daran erinnert, wie Diamond in Staffel 1 von Carlton behandelt wurde, der sie verbal dafür fertigmachte, dass sie lediglich Fragen zu seiner Bisexualität stellte, nachdem er die vor ihr verborgen hatte.