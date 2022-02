Wie ich als Tätowiererin zu meinen asiatischen Wurzeln zurückfand

Ich wurde daraufhin drei Monate lang freigestellt. Alles, was ich spürte, war Erleichterung, weil mir diese Pause den mentalen Freiraum gab, alles Erlebte zu verarbeiten. Ich fing wieder an zu zeichnen, um meine Liebe für die kreative Arbeit neu zu entfachen, und es fühlte sich therapeutisch an. Die Kunst wurde für mich zur Quelle des Friedens und der Selbstliebe . Ich spielte mit ein paar Illustrationen herum, empfand aber nicht viel dafür. Erst, als ich diese zwei Tiger zeichnete – inspiriert von chinesischer ornamentaler Kunst –, machte es Klick. Ich stürzte mich in die Recherche von Farbpaletten und chinesischer Kunst, Traditionen und Techniken. Aus meinen Illustrationen heraus entstand dann schließlich mein Instagram-Account , auf dem ich mich inzwischen allem Möglichen widme – von der Geschichte der Reishi-Pilze, über die eleganten Details chinesischer Knotenkunst bis hin zu Martial-Arts-Kämpfen, die all die Wut symbolisieren, die ich durch Mobbing empfand. Ich fing schließlich an, mich selbst von Hand zu tätowieren. Als Nächstes tätowierte ich Freund:innen aus Hongkong, und kurz danach fragte mich das Londoner Tattoostudio Rose of Mercy auf Instagram, ob ich nicht als Gast-Artist vorbeikommen wolle. Nach drei Tagen dort boten sie mir eine Festanstellung an – und seitdem tätowiere ich für Rose of Mercy.