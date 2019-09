Ein Leben für die Kunst: Zu Hause bei Deutschlands jüngster Galeristin

Gefühlt gibt es heutzutage in Sachen Einrichtung vor allem drei große Stile: die Ibiza-Bohème, den Minimalismus und den Scandinavian-Chic – ich habe bereits geahnt, dass mich bei dir nichts dergleichen erwarten wird. Ist das etwas, dass an dir vorbeigeht oder fließt das hier und da doch mit ein?

Ich verfolge das natürlich und finde, dass alle Stile ihre Berechtigung haben. In bestimmten Kontexten ist das auch sehr passend: Wenn ich zum Beispiel nach Ibiza verreise, dann möchte ich natürlich so wohnen. Bei den prägenden Einrichtungsstilen unserer heutigen Zeit macht sich jedoch bemerkbar, wie eurozentristisch und einseitig diese Trends sind. Was ist mit anderen Kulturen? In unserem globalen Zeitalter sollten sich diese Entwicklungen auch in der Einrichtung wiederfinden lassen und zelebriert werden. Ich finde es vor allem wichtig, dass die eigene Wohnung mit der eigenen Geschichte, Erfahrungen und dem individuellen Lebensstil verwoben ist und sich darin Charakter, Interessen und Leidenschaften widerspiegeln – kurz gesagt: dass Wohnungen authentisch und individuell sind. Das bedeutet, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. In diesem Prozess lernt man sich selbst lieben und schätzen. Das habe ich auch bei mir beobachtet.