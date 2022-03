Devenir tatoueuse m’a aidée à renouer avec ma culture asiatique

J'ai été mise au chômage partiel pendant trois mois. Tout ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement. Cela a donné à mon esprit une chance de digérer la situation et de faire le point sur ce qui venait de se passer. J'ai décidé de recommencer à dessiner pour renouer avec mon amour pour les arts créatifs, et ça a été thérapeutique : une source de paix et de bien-être. J'ai commencé par expérimenter avec quelques illustrations, mais je ne me sentais pas vraiment impliquée. Ce n'est qu'après avoir dessiné ces deux tigres - dont l'inspiration était fortement ancrée dans le design ornemental chinois - que j'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire des recherches sur les palettes de couleurs et à lire sur l'art, les traditions et les techniques chinoises. C'est avec mes illustrations que j'ai créé mon compte Instagram , qui touche maintenant à tout, d'un voyage dans l'histoire des champignons reishi à l'élégante complexité des nœuds chinois, en passant par les combats de figures d'arts martiaux comme exutoire de la colère que j'avais subie aux mains de ces brutes. J'ai commencé à me tatouer moi-même avec la technique du handpoke, puis un ami de Hong Kong et le salon de tatouage Rose of Mercy , dans l'est de Londres, m'ont contactée sur Instagram pour me proposer une place. Je suis restée trois jours, puis j'ai été invité à devenir résidente. J'y suis depuis lors.