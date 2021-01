Je me suis mise devant le miroir et j'ai ri de la "femme qui n'avait pas peur de rein". Que faire d'autre ? On a survécu à une année qui nous a frappé en plein visage dès le premier jour. On a survécu dans la santé, la joie et l'amour (certes distant). Mais on a survécu. Nous pouvons donc prendre un moment pour rire de l'année écoulée, de nos erreurs et de nous-mêmes, en sachant que tout comme l'année passée, nous sommes imparfaits, mais que nous avons survécu.