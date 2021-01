Mein Tattoo hat einen peinlichen Schreibfehler. Warum ich es trotzdem so lasse

Einer der herzzerreißendsten Momente des Jahres 2020 war der, in dem ich meiner 21-jährigen Tochter Desiray im März mitteilen musste, dass sie wegen Corona aus England zu uns nach Kanada zurückkehren sollte, weil der Premierminister zur Heimreise aufgerufen hatte. Desiray stand kurz vor dem Abschluss ihres Jurastudiums; ich wusste, dass die Rückkehr sie zwingen würde, ihre letzten Prüfungen online abzulegen und vermutlich auch ihre eigene Abschlusszeremonie zu verpassen. Verglichen mit alldem, was in der Welt so los war, war es vielleicht banal, mir über sowas den Kopf zu zerbrechen – aber es tat mir so für sie leid, dass sie außerdem noch ihren Freund in England zurücklassen musste. Hätten mein Mann und ich wohl direkt zu Beginn eine Fernbeziehung durchziehen können? Ich bezweifle es. Wie ich mich kenne, hätte ich sicher Schluss gemacht und in den 22 Jahren zwischen damals und jetzt wohl ein völlig anderes Leben geführt.