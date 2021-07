En 2018, alors que j'avais 29 ans, je me promenais sur la plage d'Uvita, au Costa Rica, et je suis tombée sur un magnifique coquillage dans ma nuance de violet préférée. Le coquillage était délicat et fin, mais il avait été un foyer solide pour un mollusque - un foyer que la créature a emporté partout où elle allait. Quelques jours plus tard, je me suis fait tatouer le coquillage sur mon poignet droit. Je me suis vue dedans : mon corps est aussi ma maison. Il m'a fait traverser plus de 60 pays, et s'il m'a apporté la sécurité, il est aussi fragile.