Les professeurs Lesley McMillan et Deborah White , expertes en criminologie et en sociologie, ont entrepris l'une des premières études critiques sur ce marché en plein essor, pesant le pour et le contre de chaque produit par rapport à ce que les fabricants avancent pouvoir faire. Le document , intitulé Innovating the Problem Away ? A Critical Analysis of Anti-Rape Technology (Innover pour résoudre le problème ? Une analyse critique de la technologie anti-viol), examine différents types de technologies qui peuvent être portées (sur ou à l'intérieur du corps), accessibles via une application ou les deux à la fois.