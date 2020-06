Ich weiß, ich bin immer noch dabei, bestimmte Dinge in Bezug auf meine Identität zu bewältigen. Ich versuche, das positiv zu sehen. Als eine Form der Charakterbildung. Ich wachse als Person daran. Natürlich wird es auch in Zukunft Herausforderungen geben. Aber ich weiß, ich werde besser darin, sie zu bewältigen und offen über sie zu reden – mit Menschen, die echtes Interesse an ihnen haben und mich gernhaben und wertschätzen. In der Vergangenheit habe ich öffentlich mit Eltern und Teenies der Organisation CACH (Children Adopted from China) über die möglichen Komplikationen durch internationale Adoptionen gesprochen. Seit 24 Jahren nehme ich an Events teil, die von CACH organisiert werden und ich habe dadurch viele wundervolle Frauen kennengelernt, die im selben Boot sitzen wie ich. Wir tauschen uns aus, geben uns gegenseitig Tipps und lachen gemeinsam. Ich nenne sie nicht mehr meine Freundinnen, sondern meine Schwestern, denn zwischen uns besteht eine Verbindung, die nicht gebrochen werden kann.