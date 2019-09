6 Dinge, die Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr hören können

Da stand ich nun. Um mich herum waren gefühlt alle einen Schritt zurückgetreten und betrachteten mich. In einem Meer aus Schwarz hatte ich ein rotes Kleid an und zog den Altersdurchschnitt gewaltig runter. Ich war also Exot durch und durch. In so einem Moment geht einem alles durch den Kopf. Warum musste ich ausgerechnet dieses Kleid anziehen? Hätte ich einfach was Schwarzes an, wäre ich nicht so aufgefallen.