Diese Fotoserie zeigt die Realität von Mädchen im ländlichen Indien

In Indien, sagt Asthana, darfst du nie vergessen, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein. Die damit verbundenen Erwartungen unterscheiden sich von denen an einen Jungen. „Auch deine Ziele sind völlig andere, und das schränkt viele Mädchen stark ein. Es gibt so viele talentierte Mädchen, aber nur wenige von ihnen bekommen die Chance, wirklich etwas aus ihrem Leben zu machen“, meint sie. „Ich will damit nicht sagen, dass eine Karriere der einzige erstrebenswerte Lebensweg ist. Es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, glücklich zu sein. [Mädchen] haben jedoch nur sehr, sehr wenige Optionen. Es macht mich traurig, dass es immer noch so viele gibt, die keine eigene Entscheidung treffen dürfen.“ Asthanas Familie hingegen lebt nicht mehr an ihrem Heimatort. Ihr Vater starb, als sie noch jung war, und ihre Mutter wurde zur Alleinversorgerin. Inzwischen wohnt sie in einem anderen Teil des Staates, und Asthanas Brüder sind in andere Städte gezogen. Auf ihre eigene Art haben sie alle eigene Wege eingeschlagen. Sie weiß aber, wenn sie heute in ihre alte Nachbarschaft zurückkehren würde, würde sie dort noch immer Mädchen antreffen, die dasselbe Leben führen wie sie damals.