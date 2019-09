Mit diesen perfiden Methoden geht Indien gegen die Übervölkerung vor

"Viele dieser Camps werden in dreckigen Räumen abgehalten", sagt Kerry McBroom. Sie ist Direktorin der Abteilung für Reproduktionsrechte im Human Rights Law Network in Neu Delhi, das Menschenrechtler bei einem Gerichtsverfahren gegen die Sterilisations-Camps unterstützt. Demnach gibt es manchmal weder Strom noch fließend Wasser am Ort des Eingriffs. "Bei einem der Camps in Bihar operierte ein Arzt 60 Frauen in einer Nacht. Viele bluteten nach der Operation stark. Eine Frau war schwanger, was sie nicht wusste, und sie wurde vor der Sterilisation auch nicht getestet. Zehn Tage nach der Operation hatte sie eine Missgeburt."