Nein, es ist nicht deine Pflicht, immer alles zu verzeihen

Laut Elton Johns „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ ist das mit der Entschuldigung nicht immer so leicht. Selbst ein kleines „Sorry“ kommt vielen von uns nur schwer über die Lippen – und genau deswegen messen wir ihm so viel Bedeutung bei, dem Wort, das das Unmögliche ermöglichen will: Es will selbst die kaputtesten Beziehungen reparieren, indem es ihre Einzelteile mit aller Kraft zusammenhält.