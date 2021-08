Non, vous n’êtes pas obligé·e de pardonner

Comme le dit la chanson "Sorry Seems To Be The Hardest Word" d'Elton John, s'excuser n'est pas toujours si facile. Et c'est pourquoi le mot "désolé" bénéficie d'un statut spécial : en lui accordant tant d'importance, ce mot veut rendre possible l'impossible. Il peut recoller les relations les plus brisées, en retenant les parties qui ne sont plus en place et en dissimulant les fissures.