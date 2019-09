Wieso eine Entschuldigung in der Liebe so wichtig ist

In der Liebe verhält es sich wohl ähnlich ­– so traurig es ist. Man verletzt, erhebt sich über den anderen, spielt im schlechtesten Fall mit den Gefühlen anderer, klammert sich fest, schreit, weint, erpresst und betrügt. Es ist, als setze mit wachsender Emotion das Hirn aus, als wäre der erhobene Zeigefinger der Tugend plötzlich nur noch schemenhaft zu erkennen und als wachse das eigene Bedürfnis, der eigene Zustand und die Zuneigung zu sich selbst langsam, aber sicher, in unbegrenztem Maße über das der geliebten Person hinaus. Liebe, heißt es, macht blind. Doch nicht nur für die Fehler, Macken und die Imperfektion des Gegenübers, auch für die eigenen Abgründe. Wer einmal verletzt hat, kennt das Gefühl der Überlegenheit, das, der Stärkere zu sein, mit Glück der, dem es ein kleines bisschen besser geht in einer schier unerträglichen Situation. Wer jemanden verletzt hat, den er wirklich liebt, kennt vor allem eins: Das ewige Gefühl der Schuld, der nicht enden wollende Schmerz, das Gesagte oder Getane nicht mehr rückgängig machen zu können, und eventuell auch die pulsierende Reue, einen Fehler gemacht zu haben. Auch wenn vom Gegenüber kein Verzeihen zu erwarten ist, keine Vergebung in Aussicht und auch kein minimales emotionales Zugeständnis zu entdecken ist; es ist wichtig, dem anderen seinen Fehler einzugestehen. Selbst wenn dies den anderen Genugtuung verspüren lässt, im schlechtesten Fall Spott oder Häme. Es ist wichtig, eine Entschuldigung loszuwerden, sich wieder im Spiegel anblicken zu können, mit sich ins Reine zu kommen. Nicht nur, damit man irgendwann, wenn ein einschneidendes Erlebnis das Leben durcheinander wirbelt oder man gar am Ende seines Lebens steht, weiß, man hat sich alles von der Seele gesprochen, sondern auch, weil es dem Gegenüber Respekt zollt. Weil es zeigt, ich habe menschliche Größe, ich stehe zu meinen Fehlern, du bist mir nicht egal – und das, was ich dir an angetan habe, war nicht richtig oder es gab keine andere Lösung für meine damalige Situation.