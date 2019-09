Wir werden nie herausfinden, ob ein Mann sich wirklich nicht an einen bestimmten Vorfall, an eine sexuelle Belästigung, an einen Übergriff oder an sein eigenes Fehlverhalten erinnert, oder ob er einfach nur lügt, weil er sich selbst schützen will. (Was bei den meisten Männern mit Sicherheit der Fall ist.) Es bleibt jedoch die Frage, warum es so normal ist, zu behaupten, man könne sich „nicht mehr so genau erinnern“?