5 Tipps zum Ausmisten deiner Wohnung, mit denen du nebenbei auch deinen Geist befreist

Langsam wirds Zeit für den Frühjahrsputz – bei mir gezwungenermassen, denn ich stecke mitten in der Züglete. Was dabei alles zum Vorschein kommt, bringt meine Ordnungsliebe völlig aus dem Gleichgewicht. Über die Jahre sammelte sich allerhand an: Kleider, Souvenirs, Kosmetik, Bücher, Elektrogeräte, DVDs, Schuhe und Taschen, ja sogar eine ganze Sammlung alter Handys … Wohin damit? Wegwerfen ist keine Option, denn kaputt oder unbrauchbar sind all die Dinge ja grundsätzlich nicht. Es gibt viele gute Tipps, um die Ordnung zu Hause zu bewahren: One in, one out, jeden Tag zehn Minuten aufräumen oder die Drei-Kisten-Methode (Je eine Kiste beschriften mit «Behalten», «Unsicher» und «Weg damit!»). Doch dafür muss erst einmal die Basis stimmen. Lesen Sie, wie man unnütze Gegenstände sinnvoll entsorgen und damit gleichzeitig etwas Gutes tun kann.