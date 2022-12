Ich kann mir weniger leisten als meine Freund:innen & sie grenzen mich aus

Dieser Wunsch nach dem „Mithalten“ entspringt meistens unserem Bedürfnis, reinpassen zu wollen – niemand sieht sich gern in der Außenseiter:innen-Rolle. Wir wollen den Normen einer Gruppe entsprechen können. Wenn du also das Gefühl hast, ein vorheriges Maß an finanziellen Ausgaben nicht länger halten zu können, weil sich deine Umstände verändert haben, machst du dich dafür schnell selbst verantwortlich. Diese innere Schuldzuweisung lässt aber völlig außer Acht, dass du deine Umstände häufig gar nicht selbst beeinflussen kannst. In anderen Worten: Dieser Glaube, nicht „gut genug“ zu sein, ist oft der stärkste Treiber dieser Schamgefühle.