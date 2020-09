Wie ein guter Wein: Warum Frauen-Freundschaften im Alter besser werden

Nächstes Jahr will ich mir die Eiger-Nordwand in der Schweiz vornehmen, mich durch Kopenhagen shoppen und mich an einem weit, weit entfernten Strand in der Sonne aalen. Mein Mann hält schon den Ausflug in den Supermarkt für eine weite Reise – daher kann ich mich glücklich schätzen, Freundinnen gefunden zu haben, die sich ebenfalls ein bisschen Zeit fernab ihrer (leeren) Nester und flexiblen Arbeit leisten können. Der Familienurlaub ist nach wie vor unersetzlich, aber eben auch teuer; es ist logisch, dass ein Trip allein weniger kostet als einer zu viert. Im nächsten Jahr geht es also mal nur um mich … und meine Freundinnen.