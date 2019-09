Neue Studie zeigt: Das beste Alter für ein Gap Year sind nicht die Zwanziger

Die Zwanziger sind das beste Alter, um die Welt zu bereisen, lebensverändernde Erfahrungen zu machen und Eindrücke zu sammeln, von denen man noch jahrelang zehrt. Einfach weil wir uns in dieser Zeit nicht so viele Gedanken machen und auch noch nicht so viele Verpflichtungen haben. Bevor es an die Familienplanung geht, Hypotheken abbezahlt und die Karriere in Angriff genommen werden muss, wollen wir uns ein letztes Mal austoben und egoistisch sein.