32, single, kinderlos: Durch die Pandemie verliere ich gerade wertvolle Datingzeit

Mittlerweile müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir so schnell nicht wieder zurück zur “Normalität“ gehen werden. Wenn überhaupt. “Normal“ existiert nicht mehr. Es gibt eine “neue Normalität“ und in der ist Social Distancing angesagt. Als die The New York Times 511 Epidemiolog*innen fragte, was sie glauben, wann wir uns wieder per Handschlag begrüßen oder uns umarmen können, sagten 42 Prozent das könne noch über ein Jahr dauern. Bis es einen Impfstoff gibt, ist ein Ende des Social Distancings nicht in Sicht.