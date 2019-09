Oh, wow! Es gibt also noch so ein bemitleidenswertes Wesen wie mich, das unglaublicherweise über 30 ist und noch nicht unter der Haube oder in anderen Umständen. Ich bin begeistert. Schon mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht Männer in meinem Leben gibt – oder einen Mann –, ich den aber nicht direkt festgenagelt habe? Weil wir aus freien Stücken zusammen sind?