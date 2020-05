Das Abwarten und die Unsicherheit sind zwei Dinge, die die Unfruchtbarkeit so schwer für mich machen. Aber ich versuche, optimistisch zu bleiben und den Kontakt zu meinen Lieben zu halten. Ich fühle mich oft einsam und allein durch meine Unfruchtbarkeit. Die meisten Menschen in meinem Leben haben Familien und es ist kein schönes Gefühl, nicht Teil dieses “Clubs“ zu sein. Ich bin besessen von meinen Nichten und Neffen. Wir haben in den letzten Wochen sehr oft gefacetimt und das ist wirklich schön. Aber per Video-Call einen Blick in das Zuhause anderer Familien zu werfen… ist nicht leicht. Meistens geht es mir ganz okay – ich habe das Gefühl, im letzten Jahr so viel geweint zu haben, dass meine Tränendrüsen ausgetrocknet sind. Doch ab und zu kommt diese tiefe Trauer, Angst, Verzweiflung und Wut wieder hoch. An manchen Tagen schaffe ich es, ruhig zu bleiben und ganz pragmatisch über die ganze Sache nachzudenken. An anderen schreie ich (innerlich): MEIN BABY IST EINGEFROREN IN EINEM LABOR UND ES GIBT NICHTS, WAS ICH TUN KANN.