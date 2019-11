Nichtsdestotrotz steckt ein Quäntchen Wahrheit in diesen Tests: Viele Schwangerschaftstests aus dem Drogeriemarkt funktionieren nämlich nach dem gleichen Prinzip. Sie ermitteln den hCG-Gehalt in deinem Pipi. Nach einer Befruchtung der Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut beginnt dein Körper mit der Freisetzung von hCG, was dazu führt, dass du deine Periode nicht mehr bekommst. In den ersten Tagen der Schwangerschaft steigt dein hCG-Spiegel dabei rapide an – und genau diesen Anstieg messen die herkömmlichen Schwangerschaftstests.