Was bereitet dir Freude?

In der Zeit der Selbst-Isolation finde ich Freude an den kleinen Momenten des Alltags: Spaziergänge mit meinem Hund, blühende Bäume, Kaffee am Morgen, Comfortfood. Außerdem bringt es mir viel Freude, die langsame Geschwindigkeit der Dinge zu akzeptieren und Sachen, die ich in meiner Kindheit geliebt habe wiederzuentdecken, wie Filme oder Nahrungsmittel. Und ich gebe mich Genussmitteln hin – Fruit Loops am Abend, Süßigkeiten, ab und zu mal ein Joint.