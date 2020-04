Gönn dir 5 Minuten Pause & schau dir diese putzigen Haustierfotos an

Wenn es etwas gibt, das wir alle nach über einem Monat Selbst-Isolation ganz dringend brauchen, dann ist es Aufmunterung. Aber die Dinge, die unsere Stimmung früher sofort aufgehellt haben, funktionieren aktuell leider nicht mehr so gut. Der gemütliche Sonntagsspaziergang durch die Nachbarschaft, das Dinner im Lieblingsrestaurant, der Spieleabend mit Freund*innen : All diese Dinge sind jetzt entweder mit zusätzlichem Organisationsaufwand oder mit Ängsten verbunden. Wir brauchen also neue kleine Alltagsfreuden. Wir brauchen etwas, das uns die Realität ein paar Minuten vergessen lässt und unsere Mundwinkel nach oben zieht – irgendwie müssen wir die Lachfältchen ja trainieren.