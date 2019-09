Hund oder Freund? Ich würde mich immer wieder für mein Haustier entscheiden

Ich erwartete von meinem Freund gar nicht, dass er Hundefan ist. Allerdings ist es für mich ein unabdingbares Muss, dass man anderen Lebewesen mit Respekt begegnet, und zwar nicht nur in der Beziehung, sondern in allen Lebensbereichen. Wer sagt, er würde „Herpes“ vor lauter „Ekel“ vor Hundehaaren und dreckigen Pfoten bekommen, wie es meinem Freund am Telefon eingefallen ist, hat für meinen Geschmack definitiv ein bisschen zu wenig Einfühlungsvermögen in die Wiege gelegt bekommen. Wer meinen Hund nicht mag, der ja bekanntermaßen ein Teil meines Lebens ist, liebt auch mich nicht. Und kennt mich nicht: Ich war schon immer eine Tierfreundin, die als Kleinkind jedem Hund und jeder Katze hintergelaufen ist. Wenn sich früher Insekten in mein Kinderzimmer verirrt hatten, verbot ich meiner Mama, sie zu erschlagen. So bin ich und wenn mein Ex-Freund das in drei Jahren Beziehung nicht erkannt hatte, scheint er mich insgesamt herzlich wenig gekannt zu haben.