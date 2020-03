Von Museum bis Unterwasserwelt: Virtuelle Touren, die du jetzt machen kannst

Man nennt es nicht ohne Grund World Wide Web. Es gibt unendlich viel Content, in dem wir uns in der Zeit des Social Distancing verlieren können. Unzählige Podcasts, Hörbücher, Onlinemagazine, Filme und Serien warten nur darauf, von uns entdeckt zu werden. Es gibt virtuelle Chaträume, um mit anderen in Kontakt zu bleiben und Online-Kurse, die wie belegen können. Und mit der Hilfe von Drohnen, Kameras und Augmented-Reality-Tools kannst du jeder Zeit einen virtuellen Ausflug in den Park um die Ecke machen oder in ein weltbekanntes Museum. Alles, was du dafür brauchst, ist eine gute Internetverbindung.