Eine Studie untersuchte die Häufigkeit freundschaftlicher Berührungen zwischen Freund*innen in Frankreich und in den USA. Das Ergebnis: Französische Teenager berührten sich 110 Mal innerhalb von 30 Minuten (sie umarmten sich, klopften sich auf die Schultern etc.). Die amerikanischen Kids hatten dagegen nur zwei Mal in einer halben Stunde Körperkontakt, aber es war nicht so, dass sie einfach weniger Verlangen danach hatten. Statt ihre Freund*innen zu berühren zappelten sie beispielsweise mehr herum, verschränkten die Arme häufiger und ließen ihre Knöchel knacken. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Gewaltbereitschaft bei sogenannten “High-Touch Cultures“ – also bei Kulturen, in denen sich die Menschen im Schnitt häufiger berühren – relativ niedrig ist. Dagegen ist die Gewalttätigkeit unter Jugendlichen und Erwachsenen bei “Low-Touch Cultures“ extrem hoch . Oder anders gesagt: Wenn sich die Menschen nicht so oft freundschaftlich und sanft berühren, ist das Risiko höher, dass der Körperkontakt irgendwann härter ausfällt und sie sich beispielsweise direkt schlagen, statt zu diskutieren.