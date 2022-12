Du kannst auch in einer offenen Beziehung betrogen werden – so wie ich

Wir schreiben das Jahr 2022: Monogamie ist out, Nicht-Monogamie und Polyamorie sind in. Das ist dir sicher nicht entgangen – schließlich gab es dieses Jahr unter anderem Poly-Storys in den Mainstream-Medien (hi, Gossip-Girl -Reboot), persönliche Erzählungen von Promis wie Bella Thorne und, wenn du viel in Dating-Apps unterwegs bist, auch immer mehr Profile mit der Abkürzung „CNM“ in der Bio („consensual non-monogamy“, also „einvernehmliche Nicht-Monogamie“). Und selbst, wenn all das doch irgendwie an dir vorbeigegangen sein sollte, hast du vielleicht mitgekriegt, dass das Internet eine Zeit lang besessen war von der (imaginären) Dreiecksbeziehung zwischen Paul Mescal, Phoebe Bridgers und Daisy Edgar-Jones.