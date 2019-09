Warum ich es zugleich liebte und hasste, eine offene Beziehung zu führen

Grace hatte ebenfalls eine zweite Beziehung. Manchmal hatte ich das Gefühlt, dass es für sie und mich ganz einfach war, der zweite Partner zu sein. An anderen Tagen schien die Nummer 2 nicht genug zu sein. Und trotz meiner überwältigenden Liebe für sie, war da dieses gewisse Ungleichgewicht in unserer Beziehung, dass das Ganze unberechenbar machte. Grace war mit ihrem anderen Partner noch nicht so lange zusammen, wie ich mit Luke und sie hatte das Gefühl, dass ihre Situation riskanter war; Ich dagegen dachte, dass Luke und ich mehr zu verlieren hatten. Alles in allem hatten Grace und ich beide Angst, dass wir zu viel investierten – und fürchteten auch einander zu verlieren. Außerdem hatte meine hochgeschätzte Ehrlichkeit begonnen zu leiden. Ich redete um den heißen Brei oder dachte mir Geschichten aus, ich ließ Details weg und war besonders vorsichtig mit emotionalen Gesprächsthemen, weil ich hoffte sie damit für uns alle einfacher zu machen.



Es war Grace, die schließlich den Schlussstrich zog. Sie war mutig genug sich einzugestehen, dass das Ganze zu viel für uns alle war. Keiner von uns hatte sich mehr umsorgt gefühlt oder das Gefühl gehabt dem anderen zu 100% vertrauen zu können. Hätte es funktioniert, wenn auch Luke noch einen anderen Partner gehabt hätte? Wenn Grace andere Beziehung eine so lange Geschichte gehabt hätte, wie die unserer? Wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre und daran festgehalten hätte, beide in meinem Leben zu haben? Wer weiß? Wie stehen die Chancen, dass deine Liebe, Offenheit und Verbundenheit mit derer nicht nur einer, sondern zwei oder mehrerer Personen zusammenpasst?



Viele meine Freunde, die eine offene oder polyamouröse Beziehung führen, halten noch immer daran fest und lieben es. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen daran, dass Liebe etwas ist, dass ge- und verteilt und nicht unterteilt und isoliert werden sollte. Aber ich leider auch noch immer an einem chleuderträume von der letzten Beziehungskarussellfahrt. Und einer großer Teil der Offenheit in meiner Beziehung mit Luke und Grace fühlte sich letztlich (oder war es womöglich immer) erzwungen an.



Ein Therapeut hat mir mal gesagt, dass ich die beste Kandidatin für eine offene Beziehung sei, die sie je kennengelernt habe. Das Problem, wenn man nicht monogam ist, ist, dass zu viele Leute da hineinrutschen , weil sie nicht bereit sind 100% in einen Partner investieren. Ich jedoch hatte 100% in Luke und Grace investiert. Aber, ich hatte mich dabei zu sehr zurückgenommen, weil ich gehofft hatte beide glücklich machen zu können – und genau, weil ich das tat, machte ich am Ende gar niemanden glücklich.



Ich weiß nicht, ob ich für immer monogam sein werde – oder zumindest etwas, das in diese Richtung geht. Aber ich weiß, dass ich hier wieder „betrügen“ werde. Ich weiß genug über mich und meinen Partner, dass ich weiß, dass ich mich mit Lügen oder selbst nur gedehnten Wahrheiten nicht mehr wohlfühle. Von nun an wird jede weitere Beziehung oder Affäre nach meinem Partner kommen und nicht davor. Wir reden darüber und treffen gemeinsam eine Entscheidung. Ich werde Luke und Grace immer dankbar sein, dass sie mir gezeigt haben, dass Liebe keine Grenzen hat, was ich zuvor niemals geglaubt hätte.



*Name wurden geändert.