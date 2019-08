Eine Frau erlaubt ihrem Freund Sex mit Anderen

Menschen, die in einer offenen Beziehung leben, sind genauso glücklich, wie monogame Partner. Das legt ein Studienergebnis der kanadischen University of Guelph nahe. Und manche Zahlen scheinen dieses Ergebnis zu unterstützen. Beispielsweise in den USA leben schätzungsweise knapp zehn Millionen Menschen in einer offenen Partnerschaft Auch der 30-jährige David Guerrero aus London wünschte sich Liebhaberinnen neben seiner Freundin Laura Noah. Und hat seinen Wunsch durchsetzen können: Seine Freundin habe ihm grünes Licht gegeben, mit Anderen zu schlafen. Womit die 29-Jährige aber nicht rechnete, war die Anzahl an Frauen, mit denen ihr Freund Sex haben würde. Das berichtete die britische Boulevard-Zeitung “The Sun”.