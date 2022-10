Mein Partner will eine offene Beziehung & ich nicht – was jetzt?

Im nächsten Schritt solltest du ein Gespräch mit deinem Partner einleiten. Das kann sehr, sehr schwierig sein – es erfordert viel Mut, so empfindliche Themen anzusprechen und dann offen zu diskutieren. Eine Therapie ist oft das einfachste Umfeld für solche Gespräche, weil du dabei ohnehin schon damit rechnest, mit kritischen Themen konfrontiert zu werden; im Alltag bekommen wir dafür nur selten die richtige Plattform. Es ist aber sehr wichtig, diesen Raum für euer Gespräch zu schaffen. Dann konzentrierst du dich am besten erst einmal darauf, deinen Standpunkt zu erörtern – während du gleichzeitig offen für den Blickwinkel der anderen Person bleibst. Vielleicht bittest du dein Gegenüber, diesen Blickwinkel zu erklären und genau darzulegen, was er sich eigentlich vorstellt oder wünscht. Dabei hörst du bitte genau zu. Wenn du kannst, versuche dabei, dich in seine Position hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, worum es deinem Partner geht.