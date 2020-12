Meine frische Dreierbeziehung im Lockdown hat mein Bild von Liebe verändert

Als dann die Lockdown-Regelungen gelockert wurden, verabredeten wir uns zu dritt im Park. Danach gestanden wir alle, dass wir vorher echt nervös gewesen waren – weil wir Angst davor hatten, dass es zwischen uns irgendwie komisch sein könnte, nach so vielen Monaten der Trennung. War es aber nicht. Wir schlürften Roséwein aus Plastikbechern und saßen gemeinsam in der Sonne; es war, als hätten wir uns bloß ein paar Tage nicht gesehen. Als die Regelungen allmählich immer lockerer wurden, nutzten wir unsere gemeinsame Zeit, so gut es eben ging, und machten Wochenendausflüge ins Umland. Wir kamen uns immer näher – und sprachen irgendwann darüber, wie wir unsere Beziehung eigentlich anderen gegenüber erklären sollten. Inzwischen haben wir auch die Freund:innen der jeweils anderen kennengelernt, die wahnsinnig offen und tolerant reagierten. Wir waren seitdem sogar nochmal in der Cocktailbar, in der wir uns im Februar trafen, saßen zusammen in derselben Ecke von damals und lachten darüber, wie verrückt die letzten Monate doch waren – und wie weit wir seitdem gekommen sind.