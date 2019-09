9 simple Tests verraten, ob deine Beziehung bereit für einen Dreier ist

Dreier sind bei aller Liebe keine Neuigkeit, deswegen werde ich auch nicht so tun, als würden wir euch hier die Welt neu eröffnen. Trotzdem ist es noch immer eine Seltenheit, dass mit dem Konzept offen umgegangen wird, dabei wurde es in der Kunst, und somit in der Gesellschaft, schon tausende von Jahren behandelt und hat spätestens seit Sex and The City auch Einzug ins Mainstream-Fernsehprogramm gehalten.