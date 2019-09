Wochenbettpsychose: Adele spricht über das verschwiegene Leiden der Schwangeren

Dr. Marra Ackerman ist Assistenzprofessorin für Psychiatrie am Langone Medical Center in New York City. Sie erklärt: „Bei Wochenbettpsychosen handelt es sich um einen psychiatrischen Notfall, der dringend behandelt werden muss. Patientinnen mit psychotischen Symptomen müssen umgehend ins Krankenhaus gebracht und untersucht werden. In so gut wie hundert Prozent der Fälle werden Frauen, bei denen diese Krankheit festgestellt wird, psychiatrisch eingewiesen, da postnatale Psychosen mit einem sehr hohen Risiko für das Leben von Mutter und Kind einhergehen, entweder in Form von Suizid oder Kindsmord.“