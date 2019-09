„Adam und ich haben uns nach unserer Scheidung geschworen, dass unser Sohn immer an erster Stelle kommen würde. Und wir wollen ihm zeigen, dass wir ihm unterschiedliches, aber gleichermaßen Wertvolles zu bieten haben“, fährt sie fort. „Und deswegen lege ich Wert auf diese Familienbilder. Ich gebe immer noch einiges an Geld aus, um diese Bilder von uns machen, sie ausdrucken und rahmen zu lassen. Jedes Jahr hängen wir ein neues über sein Bett in beiden Schlafzimmern. Unser Sohn wächst vielleicht nicht mit Eltern auf, die im selben Haus wohnen. Aber er wird mit Eltern aufwachsen, die ihm zeigen, was Respekt, Höflichkeit, Charakterstärke, Anpassungsfähigkeit, Fein- und Mitgefühl bedeuten. Er wird es lernen, weil wir es ihm jeden Tag vorleben, und er wird merken, dass sich zwei Menschen zwar entlieben können, ohne die Liebe aus den Augen zu verlieren.“