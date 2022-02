Warum es schwierig sein kann, lange verlobt zu bleiben

Die Pandemie hat viele Verlobungen mit sich gebracht. Für viele bedeutete sie aber auch das Beziehungsaus . Im Allgemeinen sind seit Corona aber sowohl Hochzeits- als auch Scheidungsraten gesunken . Dass weniger geheiratet wird, lässt sich auf die Hürden, mit denen Heiratswillige konfrontiert sind, zurückführen. Bei so manchen Paaren, die am Ende getrennte Wege gingen, war vor Beginn der Pandemie alles noch wie am Schnürchen gelaufen. Diese Tatsache alleine reicht aus, um kalte Füße zu kriegen. Das gilt vor allem für diejenigen unter uns, die sich gerade in der Verlobungsphase befinden. Was passiert, wenn eine lange Verlobungszeit in Kombination mit persönlichen Veränderungen und jenen unserer Partner:innen, die durch die globale Krise ausgelöst wurden, dazu führt, dass wir so wie Rachel Green in der ersten Staffel von Friends die Hochzeit abblasen wollen?