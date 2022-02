Machen wir alle gerade eine Existenzkrise durch? Ja? Sehr gut.

Meine Sorgen hätten natürlich viel schlimmer sein können. Ich war in Sicherheit und hatte eine Beschäftigung. Aber meine Furcht hörte nicht auf, zu wachsen, und ich hatte das Gefühl, dass alles in einem Augenblick verschwinden könnte. Und wenn das der Fall wäre, was würde mir dann bleiben? Meine Gedanken kreisten um meine Arbeit und meine Beziehungen: Hatte ich genug erreicht? Sollte ich meine Plattform als Schriftstellerin nutzen, um mehr zu erreichen? Sehe ich die Menschen, die mir wichtig sind, oft genug? War es meine Aufgabe, Aufmerksamkeit auf Ungerechtigkeiten lenken, wie ich dachte? War ich überhaupt in der Lage, das zu tun? Oder vergeudete ich meine Zeit damit, über meinem Laptop zu kauern? Sollte ich meine Zeit auf diesem unbeständigen Planeten nutzen, um meine Freundschaften zu pflegen, mir das Lachen meiner Eltern einzuprägen und den besten Cupcake-Laden in meiner Stadt zu finden? Was, wenn ich eines Tages in zehn Jahren aufwache und total unglücklich bin?