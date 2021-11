„Like A Virgin“: Wie der Jungfrauen-Mythos Britney Spears & Co. zerstörte

„Britney Spears, Jessica Simpson, Christina Aguilera und Mandy Moore kommen aus einer Hollywood-Star-Fabrik“, meint Dr. Jenna Drenten, Professorin für Marketing an der Loyola University in Chicago. „Es herrschte damals dieser Reinheits-Mythos: Du solltest attraktiv, aber trotzdem jungfräulich sein. Das Ganze manifestierte sich dann in der klassischen ‚Wahre Liebe wartet‘-Message, in Enthaltsamkeits-Schwüren, -Clubs und -Ringen.“