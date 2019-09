Madonna wurde zur Galionsfigur, zur Heldin für Homosexuelle, eine Vorkämpferin für Frauenrechte und sexuelle Selbstbestimmtheit – all das konnte man 1979 noch nicht ahnen: „Das hätte ich niemals gedacht, sie war fast etwas schüchtern. Aber sie konnte sich auch nicht richtig zeigen und mit extremen Bewegungen ausdrücken, weil es ein Anfängerkurs war und da war es wichtig, dass sie die Basics an Posen zeigte. Ich machte also die Ansagen und sie setzte das alles ohne Probleme um", so Schreiber. Er träumt davon, die 58-Jährigen heute noch mal genau so zu fotografieren, in exakt den Posen wie damals. „Sie hat eine tolle Figur und einen wahnsinns Ausdruck und heute ist sie erwachsen. Es wäre interessant, denn ich finde ein reife Frau oft noch reizvoller als eine junge Frau. Der Körper verändert sich und das ist wunderschön." Dass er die Ikone aber tatsächlich noch mal vor die Linse bekommt, bezweifelt er. Immerhin hat sie sich niemals auf seine Kontaktversuche gerührt. Für Schreiber ist Madonna seine „Mona Lisa" wie es in verschiedenen Interviews so schön heißt, für Madonna ist Schreiber ein weiterer Mensch, der mit ihrem Namen Geld macht.