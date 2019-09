Doch dann feierten die 90er auf einmal ein Comeback. Scrunchies , Tattooketten, bauchfreie Tops und Co. waren plötzlich wieder in. Und mit dieser Welle wurden auch Bauchnabelpiercings wieder groß. Zu den Celebritys, die den Retrotrend in den letzten Jahren mitgemacht haben – oder ihn sogar heute noch rocken – gehören Größen wie Beyoncé, Hailey Bieber und Billie Eilish. In der Slideshow zeige ich dir, wer noch alles so zur Fangemeinde gehört und wie die Promis ihren Belly-Button-Piercing mit ihren Outfits perfekt in Szene setzen.