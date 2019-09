Erste Regel: Vor den eben erwähnten acht Monaten wird der medizinische, einfache Stecker aus dem Studio nicht gewechselt und schon gar nicht von dir! Selbst die Ungeduldigsten unter euch sollten sich wirklich an diese Regel halten – schließlich will man den neuen Körperschmuck noch lange genießen und das kann man ohne Entzündungen oder Vernarbungen einfach am besten! Danach stehen einem unzählig viele glitzernde aber auch schlichte Zweischmuck-Varianten zur Verfügung. Klassisch im Britney-Stil kannst du einen länglichen, mit Strass besetzten Anhänger wählen aber auch simple Ringe oder Stecker sind möglich. Vor dem Spiegel in bauchfreien Tops zu „Baby One More Time“ zu tanzen ist (bitte erst nach der Heilungszeit!) zwar nur optional, macht aber definitiv sehr viel Spaß, wenn einem bei jedem Hüftschwung das neue Schmuckstück entgegenblitzt – sagt zumindest meine Freundin.