7 Piercing-Studios in Berlin, denen du vertrauen kannst

Neue Saison, neuer Look? Beinahe selbstverständlich, doch in diesem Jahr könntest du dir genauso gut ein Accessoire zulegen, von dem du länger etwas hast. Nicht nur Pastelltöne und Blumenmuster haben im Frühling Hochsaison, sondern auch Piercings. Egal ob Lippe, Nippel oder Intim – nach einem kurzen Stechen hast du einen neuen Look, mit dem du deine Freunde und vor allem dich selbst begeistern wirst. Selbst wenn es im Piercing-Studio kurz weh tut, nach dem Verheilen hast du für den Rest deines Lebens Freude an deinem neuen Schmuck.