So reinigst du dein Piercing, damit es richtig heilt

Sei vorsichtig und achtsam! Besonders bei Bodypiercings, aber auch bei Schmuck im Gesicht kann sich schnell Kleidung an der verwundeten Stelle verfangen. Zudem sind Alkohol, Sauna, See- und Meerwasser, Solarium und Kosmetik an jeweiliger Stelle für die ersten Wochen tabu! Frage dazu am besten im Studio nach.