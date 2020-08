Jeans vs. Corona: Sorgt die Pandemie für den Untergang des Denim-Klassikers?

Das ergibt Sinn. Mein Lieblingspaar ist eine helle 501er-Levi’s mit Knopfleiste. Ich habe sie mir vor zwölf Jahren gekauft; vor zwei Jahren zog ich sie für meine Refinery29-Porträts an. Als sie brandneu war, sahen die Risse am Knie noch nicht so authentisch aus; heute besteht die Hose mehr aus Löchern als aus Stoff. An den Oberschenkeln ist das Material bloß noch hauchdünn. Um es kurz zu sagen: Diese Jeans ist fantastisch. Trotzdem fing ich an, sie nicht mehr so häufig auf Arbeit zu tragen, weil ich dachte, sie sei inzwischen nicht mehr casual-cool, sondern eher reif für den Müll. Aber ich fühlte mich immer wie ich, wenn ich sie dann doch anzog. Ich trug sie für mich selbst – für meinen eigenen Style, meinen eigenen Komfort. Vielleicht schenke ich ihr einen Platz in meiner Herbstgarderobe. Denn wenn es 2020 einen Dresscode gab, dann den: Fühl dich in deiner Kleidung wie zu Hause.