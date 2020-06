21 Oversize-Kleider für Spaziergänge, Video-Calls & zum Chillen auf dem Sofa

Bye-bye, Jogginghose und Hoodie! Ihr hattet eure drei Monate fame, aber jetzt ist auch mal wieder gut. Es ist Zeit für einen neuen Star! Außerdem ist es mittlerweile eh viel zu heiß für euch. Und deswegen verstaue ich euch vorerst in der hintersten Ecke meines Kleiderschranks. Vielleicht hole ich euch auch noch mal an einem Sonntag im August vor, wenn draußen ein Sommergewitter wütet und ich es mir drinnen mit einem guten Buch auf dem Sofa gemütlich mache. Aber bis dahin werde ich mich voll und ganz meiner neuen Liebe hingeben – und die heißt Oversize-Kleider!Wie praktisch ist es bitte, sich früh einfach nur ein Kleid überstreifen zu müssen und schon bereit für den Tag zu sein?! Einfach nur ein Kleid. Sonst nix! Okay, vielleicht noch Unterwäsche, wenn du das Haus verlassen musst. Aber ansonsten kannst du einfach mal die Haut atmen lassen (und die Vagina! Oder bin ich die Einzige, die im Sommer ständig zwischen den Beinen schwitzt?) und die frische Luft am ganzen Körper spüren. Nirgendwo schneidet irgendetwas ein, nirgendwo reibt irgendetwas. Herrlich.