5 wunderschöne Kleider, die den Sommerteint vortäuschen

Wo kommt denn plötzlich der Sommer her? Nachdem wir in den letzten Jahren einen anhaltenden Rudi-Carrell-Ohrwurm hatten, sind wir jetzt dank Sonne und 26 Grad völlig aus dem Häuschen. Endlich kann die luftige Garderobe wieder ausgeführt werden, nur unsere Haut ist noch nicht bereit für Kleider, Shorts und Trägertops. So schnell wie der Sommer da war, hatten wir nämlich keine Zeit uns vorzubräunen.