13 strahlend weiße Sneaker, die du diesen Frühling shoppen willst

Pastell hin, Neon her; natürlich entgeht uns kein Sneaker-Trend und die Lieblinge in unserem Schuhregal strahlen in allen Farben des Regenbogens. Doch ein Klassiker macht uns immer glücklich – egal, wie die genaue Trendlage gerade aussieht. Wen wundert's auch, immerhin passen weiße Sneaker zu allem und sind mittlerweile sowohl alltags- als auch Eventerprobt.