Weekday macht mit den coolsten Girls jetzt Lust Bikinis zu shoppen

Aus Berlin hat Weekday unter anderem DJ Gigola, Schmuckdesignerin Lani Lees, Fotografin Ophelie and the Girls, Melis Yildirim und Valerie Mevegue engagiert. In welchen Bikinis und Badeanzügen ihr die Girls diesen Sommer am Wannsee oder im Prinzenbad erwischen könnt, seht ihr in der Slideshow! Im Lookbook könnt ihr euch nicht nur die neuen Beach-Styles abschauen, sondern euch obendrein von der starken Haltung der Trägerinnen eine Scheibe abschneiden. Die Kollektion ist ab sofort online und in den Stores zu haben.